شكرا لقرائتكم منتخب ناشئو اليد يفوز على تايوان 36/25 ويضمن التأهل فى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب ناشئى كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، فى الفوزعلى نظيره التايوانى بنتيجة 36 / 25 فى ثالث لقاءات منتخب مصر بكأس العالم المقام فى مقدونيا، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 .

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 18 /15 لصالح المنتخب المصرى ، فى شوط شهد تفوق للجانب التايوانى فى بدء اللقاء ، ولكن سرعان ما شهدت صفوف الفراعنة صحوة لتقليل الفارق ومن ثم تحقيق التفوق.

ويستعد منتخب ناشئين كرة اليد إلى مواجهة كندا فى الثامنة و النصف مساء غدا السبت فى رابع موجهاته قبل ختام الدور الأول بلقاء المجر الأثنين .

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تلقى منتخب ناشئين اليد خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.