شكرا لقرائتكم رئيس بعثة ناشئى اليد: الفوز على تايوان خطوة مهمة فى التأهل بالمونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد، ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم بمقدونيا، على أن تحقيق الفوز على تايوان أمر طبيعى لفارق الإمكانيات بين كلا المنتخبان .

وقال عبد الوهاب فى تصريح لـ "الخليج 365"، إن هذا الإنتصار يعتبر خطوة هامة من أجل إستكمال مشوار التأهل إلى الدور الثانى فى المونديال ، مشيرا إلى أن المنتخب هدفه الإنتصار فى باقى لقاءات الدور الأول على كندا والمجر.

ونجح منتخب ناشئين كرة اليد اليوم فى الفوز على تايوان فى ثالث مواجهاته بنتيجة 36 /25 .

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تلقى منتخب ناشئين اليد خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.