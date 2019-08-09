نيمار يقود هجوم الإسماعيلى أمام النجوم السعودى وديًا...

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جدة - عمرو شويل يواجه الإسماعيلى فريق النجوم السعودى فى تمام الخامسة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية الرئيسى، واعلن الجهاز الفنى للفريق عن تشكيل المباراة وجاء كالتالى : حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع ..أحمد أيمن – محمد عماد – محمد مجدى – اسامة ابراهيم . خط الوسط .. عمار حمدى – محمد بيومى – محمد الضرف – محمد الشامى. خط الهجوم .. خليل نيمار – شيلونجو Advertisements على مقاعد البدلاء .. ريتشارد بافور – محمد هاشم – مدحت فقوسة – وجيه عبد الحكيم – حازم مرسى – كاستيلو – أحمد مدبولى – بيكتى سيلفا – حمد الزوى – نادر رمضان. التشكيل شهد مشاركة خليل نيمار الوافد الجديد بصفة اساسية فيما يجلس الثلاثى الجديد أحمد مدبولى وبيكيتى سيلفا وحمد الزوى على مقاعد البدلاء .

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