بالأرقام.. تعرف على إحصائيات هدافى ناشئى اليد أمام تايوان...

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جدة - عمرو شويل نجح منتخب ناشئي كرة اليد فى تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 فى ثالث لقاءات مصر بكأس العالم لمواليد 2000 المقام فى مقدونيا . ويرصد الخليج 365 إحصائيات هدافى مصر فى اللقاء كالتالى: منتخب مصر صوب نحو المرمى 49 أحرز 36 بنسبة 73٪ منتخب مصر صوب 3 رميات 7 أمتار أحرز 3 نسبة 100٪ أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق كلا من : يوسف علاء 6 أهداف من 7 نسبة 86٪ عمر لطفى 5 أهداف من 5 نسبة 100٪ Advertisements مهاب محمد 5 أهداف من 6 نسبة 83٪ محمد سمير 4 أهداف من 6 نسبة 67٪ ياسر محمد 3 أهداف من 4 نسبة 75٪ عمر صادق 2 هدف من 3 نسبة 67٪ إبراهيم السيد 2 هدف من 3 نسبة 67٪ سيف هانى 2 هدف من 4 بنسبة 50٪ حسن وليد 2 هدف من 3 بنسبة 67٪ أحمد هشام 1 هدف من 1 بنسبة 100٪ عبد الرحمن على 1 هدف من 2 بنسبة 50٪ يوسف حسن 1 هدف من 3 بنسبة 33٪ مازن رضا 1 هدف من 1 بنسبة 100٪ زياد أحمد 1 هدف من 1 بنسبة 100٪

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