شكرا لقرائتكم مهاب سعيد يتوج بلقب أفضل لاعب فى مباراة تايوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج مهاب سعيد، لاعب المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر وتايوان، فى ثالث مباريات مصر فى كأس العالم المقام فى مقدونيا . وفاز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، على نظيره التايوانى بنتيجة 36 /25 ليحقق ثان إنتصار له فى المونديال، بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية، فيما يستعد منتخب ناشئين كرة اليد إلى مواجهة كندا فى الثامنة و النصف مساء غدا السبت فى رابع موجهاته قبل ختام الدور الأول بلقاء المجر الأثنين . Advertisements ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاب سعيد يتوج بلقب أفضل لاعب فى مباراة تايوان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.