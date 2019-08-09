شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يتناولون وجبة فطار عرفات بالجزيرة قبل السفر للإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية بعد تناول "وجبة الإفطار" إستعداداً لخوض مباراة "إطلع بره" بطل جنوب السودان مساء الأحد المقبل في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب .
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة داخل مصر أيضاً بعدما أتفق بطلا مصر وجنوب السودان على ذلك حيث ستقام مباراة العودة يوم 23 أغسطس الجاري بنسبة كبيرة.
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