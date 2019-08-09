شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يتناولون وجبة فطار عرفات بالجزيرة قبل السفر للإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الأهلي مران الغد ، السبت، على ملعب التتش في الخامسة والنصف مساءً ثم يتناول اللاعبين وأفراد الجهاز الفني "الصائمين" بمناسبة "وقفة عرفات" وجبة الإفطار في مطعم النادي.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية بعد تناول "وجبة الإفطار" إستعداداً لخوض مباراة "إطلع بره" بطل جنوب السودان مساء الأحد المقبل في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة داخل مصر أيضاً بعدما أتفق بطلا مصر وجنوب السودان على ذلك حيث ستقام مباراة العودة يوم 23 أغسطس الجاري بنسبة كبيرة.