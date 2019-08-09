شكرا لقرائتكم صلاح محسن مهاجم الأهلى يرثى والده بعد وفاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى اليوم الجمعة، والد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ورثى صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر لاعب الأهلي صوراً لوالده، قائلا: "ربنا يرحمك يا بابا أنت كونت كل حاجه لي أنتا ضهري مش عارف من غيرك هكمل ازاي.. بحبك.. والله العظيم.. يا أبويا انا هموت من غيرك انتي سبتني فى الحياة مليش لازمه هتوحشني اوي.. والله كل ثانية هصلي وادعيلك.. يا أبويا ربنا يصبرني.. يا أبويا كل الي فيها انك سبتني.. كنت محتاجك جنبي الفترا دي بس أنتا سبتني.. ربنا يغفر ليك ويرحمك.. يا حياتي.. الي جاي كلها بحبك" .

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من جانبه حرص حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على مواساة صلاح محسن في وفاة والده، وعلق فتحي على الصور قائلاً: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له يا حبيبي.