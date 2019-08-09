شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستعد لتشكيل لجان الموسم الجديد.. غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو اتحاد الكرة، غداً السبت، للإعلان عن تشكيل لجان الموسم الجديد استعدادًا للدوري الجديد 2019 – 2020.
ومن المتوقع أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن لجنة مسابقات القسم الثانى والأقرب لها خالد كامل ولجنة الحكام والمفاضلة بين اللواء صفي بسيوني أو سمير عثمان فى حالة إعتذار بسيوني ، إلى جانب لجنة تراخيص الأندية والتى سيترأسها اللواء صفي بسيوني ، و لجنة كرة الصالات و الشاطئية والقسم الثاني و الثالث تحت إشراف شوقي عبد الشافي ، واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان ، ووليد العطار مديراً للجنة شئون اللاعبين.
كما يعلن اتحاد الكرة غداً عن الشكل النهائى لدورى القسم الثانى بعد التأكد بصفة نهائية تواجد 16 فريق فى المجموعات الثلاث لدوري القسم الثاني استعدادًا للموسم الجديد 2019 – 2020 ، بدلاً من 12 فريق.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستعد لتشكيل لجان الموسم الجديد.. غداً... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.