شكرا لقرائتكم الشباب والفيحاء يصلان السعودية بعد انتهاء معسكرهما الخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الشباب وصول بعثة الفريق إلى الرياض صباح يوم الجمعة بعد اختتام معسكر الفريق الخارجي، الذي أقيم في ألمانيا، على أن يعود اللاعبون للتدريبات يوم الثلاثاء.

وكان الشباب قد خاض يوم الأربعاء آخر مبارياته الودية في إطار معسكر ألمانيا الذي شهد خسارة الفريق 5-1 أمام لاتسيو الإيطالي، وسيفتتح مشوار الدوري بمواجهة الفتح في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة الفيحاء إلى الرياض يوم الجمعة بعد اختتام معسكر الفريق الخارجي في هولندا، استمر لمدة 24 يوماً، وسيحصل الاعبون على راحة لمدة 4 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض الفيحاء 4 مباريات ودية خلال المعسكر شهدت الفوز 4-0 على سخاوزي الهولندي، والتعادل 1-1 مع إي أس دبليو الهولندي، والفوز 1-0 على أوفي كريت اليوناني، والخسارة 1-0 من الشارقة الإماراتي، وسيفتتح مواجهاته في الموسم الجديد لدوري المحترفين السعودي ضد الفيصلي يوم 24 أغسطس الجاري.