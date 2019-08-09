شكرا لقرائتكم كاسياس ينضم إلى تشكيلة بورتو للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم إيكر كاسياس حارس بورتو، الذي تعرض لأزمة قلبية في مايو الماضي، إلى تشكيلة فريقه في الموسم الجديد للدوري البرتغالي لكرة القدم.

وظهر اسم حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق (38 عاما) في تشكيلة بورتو التي نشرها موقع الدوري البرتغالي على الإنترنت قبل خوض المباراة الافتتاحية أمام مضيفه جل فيسنتي يوم السبت.

وعانى كاسياس، الذي قاد إسبانيا للتتويج بلقبها الوحيد في كأس العالم في 2010 وخاض 725 مباراة مع ريال مدريد قبل الانضمام إلى بورتو في 2015، من أزمة قلبية أثناء حصة تدريبية في أول مايو آيار وقضى خمسة أيام في المستشفى.

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وبعد أسبوعين تكهنت صحيفة أو جوغو البرتغالية بأن كاسياس سيعلن اعتزاله بعد وقت قصير.

وقال بورتو في يوليو الماضي إنه سيمنح كاسياس منصبا بالجهاز الفني "أثناء تعافيه من مشكلة بالقلب".

وتعاقد بورتو الشهر الماضي مع الحارس الأرجنتيني أغوستين ماركيسين من كلوب أميركا المكسيكي وخاض الحارس (31 عاما) مباراته الأولى خلال الفوز 1-صفر خارج أرضه أمام كراسنودار في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.