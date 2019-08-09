ناد صيني يعاقب هداف كأس إفريقيا لمنشوراته على مواقع التواصل

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عاقب نادي شنغهاي شينهوا الصيني مهاجمه النيجيري أوديون إيغهالو، هداف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء اصابته.

ولم يلعب إيغهالو (30 عاما) مع فريقه الصيني في آخر ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، مشاركته في كأس أمم إفريقيا ثم إصابة مزمعة في ركبته اليسرى.

وتلقى إيغهالو العلاج في إسبانيا لكن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب النادي ومشجعيه، واتهمه بعضهم بمحاولة هندسة انتقال خارج النادي وقضاء الوقت مسترخيا بدلا من التعافي.

ويبدو ان الصور والمقاطع قد تم حذفها، ويظهر في احدها ايغهالو الذي سجل 7 اهداف في 9 مباريات لفريقه في الدوري الصيني هذا الموسم، مستلقيا الى جانب زوجته داخل قارب في عرض البحر.

كتب النادي على موقع "ويبو": "تسبب هذا الحادث بقلق كبير لدى وسائل الإعلام والمشجعين وآثار اجتماعية سلبية خطيرة".

ويتعافى شنغهاي شينهوا من بداية موسم سيئة في الدوري الصيني لكرة القدم ويحتل المركز الثاني عشر من أصل ستة عشر ناديا.

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واضاف النادي انه يولي "أهمية كبرى للمسألة... انتقد النادي وثقّف إيغهالو فورا طالبا منه وضع كل طاقته في إعادة تأهيله وفي سبيل النادي"، معتبرا انه سيعاقب "وفقا للوائح النادي" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان إيغهالو قد عرف هذا الموسم إقالة الاسباني كيكي سانشيس فلوريس مدربه السابق في واتفورد الانكليزي، وحل بدلا منه الكوري الجنوبي تشوي كانغ-هي الذي طور الفريق سريعا برغم غياب النيجيري.

وأعلن إيغهالو اعتزاله اللعب الدولي غداة انتهاء كأس الأمم الإفريقية في مصر، حيث تصدر ترتيب الهدافين بخمسة أهداف ساهم من خلالها باحتلال بلاده المركز الثالث.

وكاد المهاجم يرحل عن صفوف منتخب "سوبر إيغلز" ("النسور الممتازة") بعد مونديال روسيا 2018، اذ تعرض لانتقادات قاسية وصلت الى حد التهديد بالقتل، لكنه بقي بتحفيز من مدربه الألماني غرنوت رور الذي قال اللاعب في بيانه انه وقف الى جانبه في مواجهة كل الظروف.

وقدم إيغهالو أداء لافتا مع نيجيريا في أمم إفريقيا 2019، لاسيما في مباراة الدور ثمن النهائي ضد حاملة اللقب الكاميرون، اذ قاد فريقه للفوز 3-2 بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة لصاحب الثالث أليكس أيووبي.

وشارك إيغهالو في 35 مباراة دولية مع المنتخب سجل خلالها 16 هدفا.