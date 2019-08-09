وفاة عامل بناء في إحدى منشآت أولمبياد طوكيو 2020

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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أن عاملًا لقي حتفه بعدما أغمي عليه في إحدى المنشآت الرياضية التابعة للألعاب حيث تضرب موجة حر شديدة العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان العامل البالغ 50 عاما يقوم بتركيب كابل كهربائي خارج معرض طوكيو الدولي الكبير الذي يقع في خليج العاصمة عندما وقع أرضًا، وقد أعلنت وفاته بعد ساعة من نقله الى المستشفى.

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لم تحدد اللجنة المنظمة سبب الوفاة إنما قد يكون مرتبطًا بالظروف المناخية القاسية التي تمر بها طوكيو وفقًا لما أفادته تقارير صحفية. إذ أن درجة الحرارة العالية ونسبة الرطوبة التي تصل الى 80% كفيلتان بالتسبب بوفاة الاشخاص الضعفاء جسديًا أو الذين يقومون بمجهود بدني.

ونقل ما يقارب 18 الف شخص الى المستشفيات في اليابان الاسبوع الماضي، معظمهم من المسنين حيث لقي 57 حتفهم بسبب الحرارة المرتفعة والتعرض لأشعة الشمس.

وهو العامل الثالث الذي يفارق الحياة في المنشآت الرياضية الاولمبية في طوكيو، حيث انتحر أحدهم (23 عامًا) بسبب ساعات العمل الطويلة.