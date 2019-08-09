مباراة ليفربول ونوريتش بث مباشر اليوم بدون تقطيع live Liverpool نقل مباشر الاسطورة Yalla Kora بداية...

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يلا شوت ليفربول ضد نوريتش بث مباشر، ويسعى الليفر لتحقيق انتصارات ممتابعة ومتوالية تعمل على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وفي نفس التوقيت يسعى محمد صلاح إلى تقديم انطلاقة قوية من جديد، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم غياب صلاح عن قائمة الثلاثة المرشحين بالحصول على جوائز الأفضل في دوري الأبطل.

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مباراة ليفربول ونوريتش اليوم كورة اون لاين، ويسعى الفريق إلى حصد اللقب الغائب من 30 عامًا قبل أن يتم التوجه إلى إسطنبول ضمن بطولة كأس السوبر الأوربي منتصف الأسبوع المقبل، وفي نفس الوقت يسعى نوريتش إلى تخطي لعنة الغياب التي حلت عليه لمدة 3 مواسم كاملة، وذلك بتحقيق أهداف إيجابية.

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