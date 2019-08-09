يدرس اتحاد الكرة عدم إقامة مباريات أكثر من فريقين على ملعب واحد بالدوري

اتحاد الكرة يدرس اقتراحاً بعدم إقامة مباريات أكثر من فريقين في الدوري الممتاز الجديد على ملعب واحد في المسابقة، واتحاد الكرة يريد الحفاظ على أرضية الملاعب التي قد تعرضت للإجهاز في الموسم الماضي، وعندما انحصرت المباريات في مباريات معينة مثل بتروسبورت وبرج العرب بمدينة الإسكندرية.

كما أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد اجتمعت بمسئولي أندية الممتاز وتمت مناقشة بعض التوصيل قبل الموسم الجديد ومن أهما وجود كرة موحدة لمباريات الدوري والكأس، قرعة غير موجهة لبطولة الدوري، انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر لعام 2019، مباراة السوبر المحلي يوم 18 سبتمبر، توصية بعدم إقامة مباراة للفرق المشاركة أفريقيا التي تقام خلال أسبوع واحد.