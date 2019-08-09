يتعاقد وصيف كأس البحرين مع صانع ألعاب غزل المحلة

انتهى مسئولي نادي الحد البحريني وصيف كاس البحرين في الموسم الماضي، من كافة الإجراءات التي تقام بشأن التعاقد مع محمد شاور صانع ألعاب غزل المحلة، قادماً من صفوف نادي المحرق البحريني، وجاء تعاقد مسئولو الحد مع شاور عقب نجاحه في الموسم الماضي في تسجيل 7 أهداف مع شباب المحرق البحريني ووصوله لنهائي كأس شباب البحرين وحصوله على لقب البطولة.

وبالجدير بالذكر أن محمد شاور من ناشئي نادي غزل المحلة فهو قد خاض تجربة الاحتراف في الدوري البحريني في الموسم قبل الماضي بعد أن سقط من قائمة شباب غزل المحلة، ولكي يبدأ اللاعب تجربته الاحترافية في نادي المحرق البحريني قبل أن ينتقل لنادي الحد لثلاث مواسم متتالية.