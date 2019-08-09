تعرف على رقم قميص تريزيجيه الجديد مع أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن قائمة الفريق النهائية لموسم 2019/2020، وكشف عن أرقام قمصان لاعبيه، والتي شهدت تغيير رقم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، بعد ارتدائه رقم "25" خلال مواجهات المرحلة التحضيرية.
وكشف النادي الإنجليزي عن أن تريزيجيه الذي انتقل خلال الصيف الجاري من صفوف فريق قاسم باشا التركي مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني سيرتدي الرقم "17" خلال الموسم الجديد.
وعلى جانب آخر، يحافظ الظهير المصري أحمد المحمدي الذي يلعب بصفوف أستون فيلا منذ عام 2017 على رقمه "27".
ويبدأ أستون فيلا الصاعد حديثا من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة توتنهام هوتسبر في الجولة الأولى، في السادسة والنصف مساء غد السبت، بالعاصمة الإنجليزية لندن.
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