تقارير: النني قد يرحل عن آرسنال خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

ذكرت تقارير في الصحافة الإنجليزية أن الدولي المصري محمد النني قد ينتقل لصفوف العملاق التركي جالطة سراي بنهاية الأسبوع الجاري.

ويُعاني محمد النني من عدم المشاركة مع كتيبة المدرب أوناي إيمري حيث أنه لم يُشارك سوى في 8 مباريات في الموسم الماضي.

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وأضافت صحيفة إكسبريس انه هناك 3 لاعبين على وشك الرحيل من صفوف آرسنال وهم شكوردان موستافي، ومحمد النني، و كالوم تشامبيرس وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن النني قد ينتقل بنهاية الأسبوع الجاري إلى صفوف جالطة سراي.

وكانت مصادر مقربة من محمد النني قد قالت لـ"يلا كورة" خلال الأيام الماضية أن اللاعب متمسك بالبقاء في إنجلترا.