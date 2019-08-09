تقارير تكشف .. قيمة عرض الزمالك للمدرب فالدان ميلوفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
كشفت تقارير في الصحافة الصربية عن أن نادي الزمالك قد تقدم بعرض قيمته مليون يورو للمدرب الصربي فالدان ميلوفيتش، وشددت على أن الأمور صعبة في المفاوضات.
ويواصل الزمالك رحلته في البحث عن مدير فني جديد يقود ناصية الأمور الفنية في الفريق بعد رحيل المدرب خالد جلال والذي رحل عقب الخسارة أمام الأهلي.
وكان الزمالك قد عين خالد جلال بعد رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس والذي قاد الأبيض للفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وذكرت صحيفة بالا أن نادي الزمالك تقدم بعرض مالي للمدرب قدره مليون يورو في العام الواحد بالإضافة إلى حوافز في العقد لم يتم الكشف عنها.
الصحيفة أكدت أن الأزمة تكمن في أن المدرب صاحب الـ49 عامًا قد قام بتجديد تعاقده مع نادي ريد ستار الصربي.
وفي نفس السياق كشفت مصادر في نادي الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن الإدارة اقترتب من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدرب السابق لفريق بيراميدز والأسبق للاتحاد السعودي والهلال السعودي.
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