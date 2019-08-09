مونديال اليد للناشئين .. مصر تضع قدماً في دور الـ 16 بفوز سهل على تايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:
حقق المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، فوزًا كبيرًا على حساب الصين تايبيه (تايوان) بنتيجة 36-25، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال ناشئي اليد المقام في مقدونيا.
ورفع المنتخب المصري رصيده لـ4 نقاط، في المركز الرابع بالمجموعة بفارق الأهداف خلف السويد الثاني، وفرنسا الثالث، ولهما نفس الرصيد من النقاط، خلف المنتخب المجري في صدارة المجموعة بـ6 نقاط.
ويقبع في ذيل المجموعة كندا والصين تايبيه بدون رصيد بعد خسارة مباراتهما الثلاث.
وحقق المنتخب المصري الفوز في المباراة الأولى أمام السويد 32-29، قبل الخسارة أمام فرنسا 24-28.
ويتبقى للمنتخب المصري مواجهتي كندا المقرر أن تقام يوم السبت، ويختتم مبارياته بمواجهة المجر يوم الإثنين.
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