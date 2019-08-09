ميسي يفوز بجائزة هدف الموسم من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فوز هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بمرمى ليفربول، بجائزة هدف الموسم.
وحصل هدف ميسي، على أعلى الأصوات، ليتوج بالجائزة.
وسدد ميسي كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس ليفربول أليسون بيكر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضيف الثالث للفريق الكاتالوني، ورقم 600 له في مسيرته مع برشلونة.
وفاز برشلونة في ذهاب نصف النهائي أمام الريدز بثلاثية قبل أن يخسر إيابا برباعية نظيفة.
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