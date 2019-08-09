محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق هذا الأسبوع الدوريات الأوروبية في إنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وكذلك البطولات الأفريقية للأندية بالتوافق مع عيد الأضحي. ونرصد في التقرير التالي أبرز المباريات خلال هذا الأسبوع بالمواعيد. الجمعة 9 أغسطس: ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي.. الساعة 9 مساء. السبت 10 أغسطس: ويست هام ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. الساعة 1:30 ظهرًا. أتليتكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالكأس الدولية للأبطال.. الساعة 6 مساءً توتنهام وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي.. الساعة 6:30 مساء.. والتي تشهد الظهور الأول لمحمود حسن تريزيجيه. بيراميدز وايتول دو كونجو الكونجولي بالكونفدرالية الإفريقية الساعة 10 مساءً. ودية برشلونة ونابولي الساعة 11 مساءً. الأحد 11 أغسطس: Advertisements نيوكاسل وأرسنال بالدوري الإنجليزي.. الساعة 3 عصرًا مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. الساعة 5:30 اطلع بره الجنوب سوداني والأهلي بالدور التمهيدي لدوري الأبطال.. الساعة 8 مساءً مباراة ودية بين روما الإيطالي وريال مدريد الإسباني.. الساعة 8 مساءً. باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك بالدوري الفرنسي.. الساعة 9 مساءً الأربعاء 14 أغسطس: ليفربول وتشيلسي بالسوبر الأوروبي.. الساعة 9 مساءً. الجمعة 16 أغسطس: بايرن ميونيخ وهيرتا برلين بافتتاحية الدوري الألماني.. الساعة 8:30 مساءً. ديكاداها الصومالي والزمالك بالدور التمهيدي لدوري الأبطال.. الساعة 9 مساءً أتليكو بلباو وبرشلونة بافتتاحية الدوري الإسباني.. الساعة 9 مساءً.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد.. مواجهات الأهلي والزمالك وليفربول.. مباريات لا تفوتك في أسبوع العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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