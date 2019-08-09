تحليل.. كيف يلعب عقل بيراميدز في الظهور التاريخي بالكونفيدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يستعد بيراميدز لظهوره التاريخي الأول بالبطولات الأفريقية بمواجهة "ايتول دو كونجو" الكونغولي في الدور التمهيدي للكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي يستضيفها استاد الدفاع الجوى في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت.

النادي الذي تأسس عام 2008 تحت اسم الأسيوطي احتل المركز الثالث ببطولة الدوري الموسم الماضي في أولي مواسمه تحت اسمه الجديد ليحجز مقعداً فى الكونفيدرالية.

ويدخل بيراميدز المباراة بعدما أجرى تغييرات واسعة في صفوف النادي على الصعيدين الإداري والفني بالإضافة إلي اجراء محموعة من التغييرات الواسعة في قائمة الفريق مع احتفاظه بالمجموعة الأساسية.

ويقود بيراميدز في هذه المباراة الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني السابق للمنتخب الأوغندي والأسبق للوداد المغربي والقطن الكاميروني والإسماعيلي في ظهوره الأولي الذى يأتي بالتزامن مع الشكل الجديد لبراميدز ، فماذا ممكن أن يضيف المدرب الفرنسي الخبير؟

ديسابر مدرب يحمل درجة علمية فى اللياقة البدنية من جامعة ديجول الفرنسية، وقضي بدايته فى قطاعات الناشئين في فرنسا، بالإضافة إلى تدريبه في دوريات الهواة حتى وصل للعمل محاضراً في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمدربي قطاع الناشئين في الأندية.

وساهم تخصص ديسابر فى اللياقة البدنية بالارتقاء بمعدلاتها فى الإسماعيلي، حيث سجل الفريق الأصفر في عهده ربع عدد أهدافه بالدوري (7 أهداف) بالربع ساعة الأخير بمبارياته.

واثقلت تجارب ديسابر السابقة المدرب في التعامل مع قطاعات الناشئين واختيار المواهب، بالإضافة لكونه متخصصًا في اللياقة البدنية أيضاً، فأصبح ملماً بتجربته المتنوعة، ليذهب إلى اسيك الذي يملك أكاديمية مشهورة بمواهبها، وعمل بالوداد المغربي والترجي التونسي صاحبي الشعبية والجماهيرية والمنافسة على البطولات بالإضافة إلى تدريب للإسماعيلي وأوغندا، ليكتسب الخبرة الإفريقية والعربية.

كيف يفكر ديسابر؟

فلسفة الفرنسي كانت واضحة مع الإسماعيلي الفريق المصري الذي دربه ووصل به إلى المركز الثاني موسم 2017-2018، لكل مباراة رجالها، ولهذا جاء تشكيل الإسماعيلي متغيراً خلال 16 مباراة فى الدوري باستثناء، محمد عواد وكالديرون ومحمود متولي وبهاء مجدي وإبراهيم حسن أعمدة الفرنسي.

بخلاف الخماسي السابق، فإن تشكيل الإسماعيلي شهد العديد من التغييرات، سواء في خط الدفاع أو الوسط، الطريقة تبدو شبه ثابتة، 4-3-2-1 تتغير إلى 4-2-3-1، ودفاعياً 4-5-1، يأتي كالديرون مهاجماً وحيداً وخلفه إبراهيم حسن وعمر جمال أو إسلام عبدالنعيم أو كريم بامبو أو عبدالرحمن مجدي، يلعب الثنائي المهاجم الكوليمبي وحسن اساسيين بصورة شبه دائمة والآخر متغير أيضاً.

وفسر ديسابر هذه التغييرات: التشكيل يعتمد على الخطة التي وضعتها لخوض المباراة، وبالتالى يتم اختيار العناصر الملائمة من اللاعبين التي تنفذ هذة الخطة، هذا هو العامل الأول.

وأضاف "العامل الثاني يعتمد على مدى استعداد كل لاعب ومقدار ما يبذله من جهد خلال التدريبات والاستعداد للمباريات".

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وأنهي "هذه الفلسفة اتت بثمارها، تغيير بعض الوجوه من مباراة لمباراة شيء إيجابي لا كل اللاعبين أصبحوا يبذلون أقصى ما لديهم من جهد حتى يتم اختيارهم داخل التشكيل الأساسي".

خطة المدرب الجديدة وفلسفته قد تفقد عبد الله السعيد مركزه الأساسي فى مباراة النجم سواء الذهاب أو العودة في حالة أن قرر الاعتماد على 4-3-2-1 والدفع بصفقاته الجديدة فى الهجوم، إبراهيم حسن خياره الدائم مع الإسماعيلي واسلام عيسي نجم المصري والذي سيحل بدلاً من كينو بالإضافة إلي الغاني المخضرم جون انتوي والمتوقع أن يلعب دور "كالديرون" مع الاسماعيلي في عهد ديسابر.

وصنع ديسابر من المهاجم الكولومبي كالديرون، مهاجماً رائعاً هو أبرز نجوم الدراويش في عهد المدرب الفرنسي بعد أن سجل 8 أهداف نافس بهم على لقب هداف الدوري قبل رحيله إلي السعودية.

البوركينابي إيريك تراوري الأجنبي الأبرز فى الدوري ومع بيراميدز فى الموسم الماضي مرشحاً بقوة ليلعب دوراً محورياً في فلسفة ديسابر بتغيير الخطة من 4-3-2-1 إلى 4-2-3-1 بقدراته الرائعة فى الزيادة من وسط الملعب وانهاء الهجمات بالإضافة لقدرته على الدفاع وشغله أكثر من مركز.

ثنائية نبيل دونجا نجم بيراميدز ومحمود حمادة نجم الانتاج الحربي قد تظهر لأول مرة في وجود تراوري وذلك لتأمين الزيادة الهجومي لطرفي الفريق الأزرق رجب بكار أو العائد محمد حمدي على أن يتحول البوركيني إلى مهاجم ثاني لاستغلال الكرات العرضية والتأمين بالثنائي الجديد.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور ، محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراروي - محمود حمادة "عبد الله السعيد".

الوسط الهجوم : إسلام عيسي، إبراهيم حسن.

الهجوم: جون أنتوي.

الجدير بالذكر أن قائمة بيراميدز الأفريقية خلت من اسم الدولي الأوغندي لومالا عبده ومحمد عطوة بسبب خطأ إداري حرمهما من القيد في الفترة الحالية.