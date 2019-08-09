دورتموند يستغني عن لاعبين في فريقه

قلص فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عدد لاعبيه برحيل اثنين اليوم الجمعة، إذ انتقل المهاجم ماكسيميليان فيليب لفريق دينامو موسكو، وانتقل شينجي كاغاوا لفريق ريال سرقسطة.

ونقل دورتموند عن فيليب قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “كان أمراً رائعاً بالنسبة لي أن ألعب لفريق بروسيا دورتموند”.

وانضم فيليب (25 عاماً) إلى دورتموند في عام 2017 قادماً من فرايبورغ، لكنه لم يحظ بفرصة المشاركة بانتظام ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

وسمح دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليغا)، برحيل فيليب، في الوقت الذي أنفق فيه النادي مبالغ كبيرة لتعزيز صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات.

وتجدر الإشارة إلى أن دينامو موسكو حقق بداية متواضعة في الموسم الجديد من الدوري الروسي ويحتل مركزاً في منتصف جدول المسابقة بعد أربع مراحل.

ويخوض دينامو موسكو مباراته المقبلة بالدوري أمام حامل اللقب زينيت سان بطرسبرغ غداً السبت.

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وأنهى الياباني كاغاوا (30 عاماً) فترته الثانية في دورتموند من خلال الانتقال لفريق ريال سرقسطة المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني بعقد مدته عامين.

وشارك كاغاوا في مباريات قليلة مع دورتموند الموسم الماضي قبل إعارته إلى فريق بشكتاش التركي بعد خروجه من حسابات لوسين فافري، مدرب دورتموند.

وعاد كاغاوا إلى فريق دورتموند من مانشستر يونايتد في 2014 حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2013، وكان هذا لقبه الثالث على التوالي محلياً بعدما فاز بلقبي الدوري الألماني في 2011 و2012.

وأثنى الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواخيم فاتزكه والمدير الرياضي مايكل زورك على كاغاوا ووصفاه بأنه “مثال يحتذى به في الاحترافية وشخص رائع، وسيظل دورتموند بيته الثاني دائماً وسيظل لديه العديد من الأصدقاء”.

وشارك كاغاوا في 97 مباراة دولية مع المنتخب الياباني، وفاز بكأس آسيا في 2011 وشارك مرتين في كأس العالم مع منتخب بلاده.