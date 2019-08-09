تقرير..ريبيري يقترب من الدوري الفرنسي

أقترب فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ السابق، من الإنضمام إلى نادي ميتز الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي.

وأشار موقع فرانس فوتبول إلى أن ريبيري أتم

اتفاقه مع نادي ميتز من أجل اللعب ضمن صفوف الموسم الجديد، ووقع عقد لمدة موسم مع إمكانية تمديد لعام أخر.

وكان ريبيري أرتبط أسمه مع الأندية

السعودية والقطرية، حيث أشارت صحيفة "بيلد" الإلمانية إلى أن ريبيري سيذهب إلى الشرق الأوسط من أجل اللعب مع نادي قطري أو سعودي على رأسها نادي النصر.

وكان صاحب الـ36 عامًا قرر عدم تجديد عقده مع البايرن ورحيل بعد قضاءه 12 عام مع الفريق البافاري.