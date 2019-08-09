إيمري يؤكد جاهزية بيبي لمباراة نيوكاسل

أكد أوناي إيمري جاهزية نيكولاس بيبي المنضم حديثًا للنادي جاهزيته للمشاركة مع فريقه في أولى مبارياته أمام نيوكاسل يونايتد والمقرر لها يوم الأحد المقبل، خارج الديار.
وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفيللمباراة : " نعم بيبي جاهز للمشاركة معنا في مباراتنا المقبلة"، وحول إصابة ألكسندر لاكازيت، أكد أنه المهاجم الفرنسي جاهز أيضًا للقاء.
ويسعى أرسنال لاقتناص الثلاث نقاط الأولى في بداية الدوري أمام نيوكاسل بعدما قام بالعديد من الصفقات الهامة مثل بيبي ودافيد لويز وكيران تييرني، وكان أرسنال أعلن التعاقد مع بيبي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي.
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