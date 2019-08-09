سفيرة مصر بالسنغال تستقبل بعثة سيدات السلة

استقبلت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال بعثة المنتخب المصري الوطني لسيدات السلة أمس الخميس على هامش بطولة الأفرو باسكت المقامة بداكار عاصمة السنغال. ورحبت السفيرة نهى خضر بالمهندس محمد عبد المطلب رئيس البعثة ونائب رئيس مجلس ادارة اتحاد السلة وبالمنتخب الذي يقوده إيهاب الألفي. رئيس البعثة ونائب رئيس مجلس ادارة اتحاد السلة وبالمنتخب الذي يقوده إيهاب الألفي. وأكدت السفيرة للاعبات المنتخب المصري والجهاز الفني أن السفارة تقدم كامل الدعم خلال فترة تواجد البعثة بالسنغال من أجل مساندتهم في المهمة الصعبة التي يواجهها المنتخب خلال البطولة. كامل الدعم خلال فترة تواجد البعثة بالسنغال من أجل مساندتهم في المهمة الصعبة التي يواجهها المنتخب خلال البطولة. ويقع المنتخب في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من السنغال وكوت ديفوار، وتنطلق بطولة الأفرو باسكت من السبت 10 أغسطس وحتى 18 أغسطس.

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