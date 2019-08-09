وزارة الشباب والرياضة تختتم المعسكر الثاني لبرنامج دعم ١١٠٠ مبادرة شبابية وتكرم المشاركين

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، ثاني معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" الذي نظمته الوزارة بمشاركة ٣٣ مبادرة، خلال الفترة من (4-8) اغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، ودمياط"، والذي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر من الشباب.

وكرمت الوزارة المشاركين بالبرنامج من أصحاب المبادرات المشاركة بالمعسكر تقديرا لمشاركتهم به بمجالات حماية البيئة، الثقافة، الفن، السياحة، التعليم، التشغيل وريادة الأعمال، الثقافة السياسية والاجتماعية، التنمية الرياضية".

ويعد معسكر بورسعيد، هو المعسكر الثاني بالبرنامج من اصل خمس معسكرات، بدات بمعسكر القاهرة

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بالفترة من (21-24) يوليو الماضِي، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية".

تنقسم المبادرات المشاركة بالبرنامج إلى نوعين، مبادرات قائمة أي موجودة بالفعل على أرض الواقع، وهم مبادرات Yalla Volunteer, clean shores, cycling life, Read on, Scu Racing team ، اقرأ، البيوجاز، حلمك، سوبر فني، مشوار، منتدى الشباب(جيل جديد بفكر جديد).



إضافة إلى مبادرات غير قائمة مازالت افكار، وهي مبادرات "Aqua Network"، "Be Fit، احميها، جرب بنفسك، القضاء على الأمية المهنية في سيناء، اتحاد شباب القبائل

العربية، قلب نضيف، عيش حياتك، Aqwa suez, discovrr cornder, Healthy life, mobile dental care, no more plastic، استفاد من زيتك، الاختلاف بينا مش بالشكل، اصم متمكن، بايدينا نقدر، سوا، شوارع لها تاريخ، مستقبلنا، هنبنبها بايدينا السوايسة، وجه آخر الاسماعلية.

يذكر أن برنامج "إيدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، وهو برنامج تأهيلي لاحتضان ودعم الجهود التطوعية للشباب أصحاب المبادرات والأفكار الخلاقة والمبتكرة لتطوير، وتحسين المجتمع، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج عدد ١١٠٠مبادرة على مستوى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى أنه جارى العمل على اختيار وفرز المبادرات المتقدمة بالمعسكر الإقليمي بمدينة الفيوم وهو المعسكر التالي لمحافظة بورسعيد ويشمل مبادرات محافظات "الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا.