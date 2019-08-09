أشغال شاقة في معسكر ناشئات الكرة الطائرة ببلغاريا استعدادًا لبطولة العالم

واصل منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة تدريباتهم المكثفة في المعسكر المغلق مدينة كازنلاك ببلغاريا استعداد لبطولة العالم للناشئات المقامة بالقاهرة خلال شهر سبتمبر القادم. كان الفريق قد غادر القاهرة فجر أمس الأول الخميس لبدء المعسكر المقرر استمراره حتي 18 أغسطس الحالي ويتضمن عدد من إلقاءات الودية مع منتخب الناشئات البلغاري. عدد من إلقاءات الودية مع منتخب الناشئات البلغاري. وتضم بعثة الفراعنة البرازيلي وعماد نوار المدير الفني والمدرب سيد طه والدكتورة ياسمين مخلوف، واللاعبات آية النادي وفريدة الحناوي وسابين عابد وساندي خالد ومي غزال وسلمي عبدالهادي ولانا الصبان وسلمي يوسف وندي وليد ولوجين ياسر ومريم ثابت وفريدة سعدة وفرح العايدي ونورا إيهاب وسما عماد وأحمد عبدالدايم ممثل الاتحاد وحسن عابد مدير المنتخبات. عبدالهادي ولانا الصبان وسلمي يوسف وندي وليد ولوجين ياسر ومريم ثابت وفريدة سعدة وفرح العايدي ونورا إيهاب وسما عماد وأحمد عبدالدايم ممثل الاتحاد وحسن عابد مدير المنتخبات. ويأتي معسكر بلغاريا بعد معسكر روسيا والذي شهد مشاركة الفريق في عدد من اللقاءات الودية الجادة، اطمئن خلالها الجهاز علي المستوي الفني والبدني قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الأعداد للبطولة. Advertisements

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