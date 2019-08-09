أرسنال يستعد لبيع محمد النني وموستافي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية نادي آرسنال الإنجليزي ببيع محمد النني وشكودران موستافي لاعبي الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "ستاندرت" البريطانية إلى أن أرسنال سيستمع للعروض المقدمة لمحمد النني وموستافي من الأندية الأخرى، حيث سيغلق

سوق الانتقالات في الأندية الأوروبية بنهاية الشهر الجاري، بعدما أغلق سوق الانتقالات أمس الخميس في إنجلترا.

وأضافت الصحيفة إلى أن النني لديه عرض من جالاتاسراي التركي، لكن لم يصل

لإتفاق مع النني، أو مع النادي حول المقابل المادي حتى الأن، حيث أن اللاعب يرفض الرحيل إلى الدوري التركي.

كما أن أرسنال ينوي بيع موستافي مقابل 35 مليون يورو بنفس المبلغ الذي أشترى به اللاعب من فالنسيا في 2016، ومن المحتمل أن يوافق على إعارته وإضافة بند أحقية الشراء.