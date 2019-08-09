محمد فوزي يجدد للإسماعيلي خمسة مواسم

جدد اللاعب محمد فوزي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تعاقده لمدة خمسة مواسم. كان فوزي انضم إلى الدراويش في الميركاتو الصيفي لموسم 2017 قادمًا من غزل المحلة.

شارك فوزي مع الدراويش الموسم الماضي في جميع البطولات التي شارك بها فريقه، حيث بلغ عدد المباريات التي لعبها فوزي 25 مباراة، استقبلت شباكه 26 هدفًا، ونجح في الخروج من 11 مباراة بكلين شيت. الميركاتو الصيفي لموسم 2017 قادمًا من غزل المحلة.شارك فوزي مع الدراويش الموسم الماضي في جميع البطولات التي شارك بها فريقه، حيث بلغ عدد المباريات التي لعبها فوزي 25 مباراة، استقبلت شباكه 26 هدفًا، ونجح في الخروج من 11 مباراة بكلين شيت.

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