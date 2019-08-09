يويفا يختار هدف ليونيل ميسي في ليفربول الأفضل في دوري الأبطال

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" هدف ليونيل ميسي في شباك ليفربول خلال مباراة الذهاب بدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأفضل في النسخة الأخيرة. وكان ميسي سجل هدف برشلونة الثالث عبر ضربة حرة مباشرة بطريقة رائعة، لم يتمكن أليسون بيكر حارس ليفربول من التصدي لها. وخرج برشلونة من دوري الأبطال بعد الخسارة أمام ليفربول برباعية مقابل ثلاث أهداف مجموع المباراتين في دور نصف النهائي، قبل أن يتوج الريدز باللقب على حساب توتنهام، حيث فاز عليه بهدفين دون رد.

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