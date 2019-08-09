7 إحصائيات لمنتخب ناشئي اليد قبل مباراة تايوان

تنطلق اليوم الجمعة، مباراة منتخب ناشئي اليد أمام تايوان، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، فى كأس العالم لناشئى كرة اليد المقامة بمقدونيا.

وقبل انطلاق المباراة نرصد لكم ٧ إحصائيات سريعة مصرية قبل انطلاق ثالث مباريات بطولة العالم للناشئين مواليد ٢٠٠٠ بمقدونيا.

منتخب مصر صوب نحو المرمى ٩٢ أحرز ٥٦ بنسبة ٦١٪ سيف هانى أحرز ١٠ أهداف من ١٢ بنسبة ٨٣٪ أحمد هشام أحرز ١٠ أهداف من ١٨

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بنسبة ٥٦٪، مازن رضا أحرز ٩ أهداف من ١١ بنسبة ٨٢٪ حسن وليد أحرز ٩ أهداف من ١٣ بنسبة ٦٩٪ إبراهيم السيد أحرز ٦ أهداف من ٩ بنسبة ٦٧٪ عمر لطفى أحرز ٥ أهداف من ٦ بنسبة ٨٣٪ ياسر محمد أحرز ٤ أهداف من ٧ بنسبة ٥٧٪.

مهاب محمد أحرز ٢ هدف من

٥ بنسبة ٤٠ ٪ يوسف علاء الدين أحرز ١ من ١ بنسبة ١٠٠٪.

إحصائيات رميات الـ٧ أمتار منتخب مصر حصل على ٧ رميات من مباراتين أحرز ٦ مازن رضا أحرز ٤ أهداف من ٥ رميات بنسبة ٨٠٪ عمر لطفى أحرز ٢ من ٢ بنسبة ١٠٠٪.

إحصائيات حراس المرمى منتخب مصر تم التصويب عليه فى ٧٧ تصويبة تصدى حراس مرمى منتخب مصر إلى ٢١ تصويبة بنسبه ٢٧٪ عبدالرحمن حميد تصدى إلى ١٤ من ٤٧ بنسبة ٣٠٪ مؤمن حسام تصدى إلى ٧ من ٣٠ بنسبة ٢٣٪.