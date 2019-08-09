تايم سبورت تنقل مباراة مصر وتايوان في كأس العالم لناشئي كرة اليد

تنقل قناة "تايم سبورت" مباراة منتخب ناشئي اليد أمام تايوان فى كأس العالم لناشئى كرة اليد المقامة بمقدونيا، الذي ينطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة. يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. تضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف. ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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