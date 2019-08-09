رياضة | عاجل.. تغييرات بالجملة في لوائح البطولات الإفريقية للأندية 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تغييرات بالجملة في لوائح البطولات الإفريقية للأندية 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؛ عن عدة تغييرات في لوائح البطولات الإفريقية للأندية، قبل انطلاقها بعدة أيام في نسختها الجديدة.

وقرر "الكاف"، إيقاف اللاعب الذي يحصل على 3 بطاقات صفراء، وذلك بدلًا من إيقافه بعد الحصول على بطاقتين فقط.

وشدد الكاف على ضرورة إقامة المباريات في العاصمة، إلا أنه قرر السماح لكسر هذا البند بشرط تحقيق الآتي:

1 – موافقة الكاف على الملعب وفقًا لإقراره ضمن الملاعب التي يتوفر فيها شروط إقامة المباريات

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2- ضرورة أن يكون الملعب في حالة جيدة وتوافر الاضاءة والنقل التلفزيوني به.

3- أن يبتعد الملعب عن العاصمة بمسافة أقل من 200 كيلو متر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، والزمالك أمام ديكادها الصومالي، بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، فيما سيلعب بيراميدز سبورت أمام النجمة الكونغولي بالدور التمهيدي للكونفدرالية.