رياضة | حكم صيني لمباراة العودة بين الهلال والأهلي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

قالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تعيين طاقم تحكيم صيني من أجل إدارة مباراة الأهلي والهلال في إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي والتي من المقرر بأن تقام على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.

وأشارت الصحيفة، إلى كون مصادر خاصة قد كشفت عن أسماء حكام التحكيم، والذي جاء على النحو التالي، الصيني ما نينج المواجهة كحكم ساحة، يساعده كل من شي شيانج وساو يي، فيما ستولى مهمة الحكم الرابع في مباراة الهلال والأهلي، الحكم السيريلانكي ديلان بيريرا.

ويذكر بأن نادي الهلال قد حقق فوز عريض على أرضية ميدانه على حساب نادي الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 4-2، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة يوم الأربعاء الماضي.