رياضة | حمدلله وجوميز يسرقان الأضواء في مباريات الذهاب بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدلله وجوميز يسرقان الأضواء في مباريات الذهاب بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا، بأن الدولي الفرنسي "بافيتيمبي جوميز" مهاجم الهلال السعودي يستحق جائزة لاعب الأسبوع في البطولة، وذلك بعدما نجح اللاعب في إحراز هاتريك في لقاء كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام النادي الأهلي في مباراة الذهاب بدور ال16 في البطولة.
وتألق "جوميز" بشكل لافت للأنظار، قاد فريقه للفوز بنتيجة 4-2، لكن له نصيب الأسد فيها، حيث سجل هاتريك، وتحصل على تقييم وصل لنحو 9.4 من 10 خلال المباراة ليصبح صاحب التقييم الأعلى على الإطلاق خلال مباريات هذه الجولة.
وأشار الموقع الرسمي للبطولة، بأن "يوسف المساكني" لاعب منتخب تونس ونادي الدحيل جاء في المركز الثاني وحصل على تقييم وصل لنحو 7.8، في حين تحصل "عبد الفتاح عسيري" على المركز الثالث بتقيم 7.5 من 10، وثم المغربي عبد الرازق حمدلله والذي تحصل على نفس التقييم.