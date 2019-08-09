رياضة | حمدلله وجوميز يسرقان الأضواء في مباريات الذهاب بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدلله وجوميز يسرقان الأضواء في مباريات الذهاب بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا، بأن الدولي الفرنسي "بافيتيمبي جوميز" مهاجم الهلال السعودي يستحق جائزة لاعب الأسبوع في البطولة، وذلك بعدما نجح اللاعب في إحراز هاتريك في لقاء كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام النادي الأهلي في مباراة الذهاب بدور ال16 في البطولة.

وتألق "جوميز" بشكل لافت للأنظار، قاد فريقه للفوز بنتيجة 4-2، لكن له نصيب الأسد فيها، حيث سجل هاتريك، وتحصل على تقييم وصل لنحو 9.4 من 10 خلال المباراة ليصبح صاحب التقييم الأعلى على الإطلاق خلال مباريات هذه الجولة.