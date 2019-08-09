رياضة | عاجل.. وفاة والد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة والد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبر صادم بوفاة والده صباح اليوم، قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا.

وتوفى صباح يوم الجمعة والد صلاح محسن، وذلك بعد نقله إلى إحدى المستشفيات في محافظة الشرقية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة توفى على إثرها.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة اطلع برة الجنوب سوداني، مساء بعد غد الأحك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا.