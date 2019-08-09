رياضة | باريس سان جيرمان يقرر رحيل نيمار.. ويستقر على البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقرر رحيل نيمار.. ويستقر على البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مفاوضاتهم، للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، ليكون بديلا للبرازيلي نيمار في الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة فوتبول إيطاليا، أن فريق العاصمة الفرنسية يستعد لتقديم عرضًا رسميًا لباولو ديبالا ، الذي يبللغ راتبه 12 مليون يورو سنويًا ، حيث يفضل يوفنتوس بيعه إلى باريس بدلاً من إنتر.

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وتابعت الصحيفة الإيطالية، أنه تم تحديد عقد مدته خمس سنوات بقيمة 12 مليون يورو لكل موسم ، في حين يمكن مناقشة عمولة قدرها 15 مليون يورو لوكيله.

وأكملت الصحيفة، ديبالا يميل نحو باريس سان جيرمان منذ البداية ويعتقد الكثيرون أنهم كانوا وراء رفضه الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.