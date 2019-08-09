رياضة | اتحاد الكرة يحسم موعد تسليم درع الدورى للأهلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم موعد تسليم درع الدورى للأهلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد النهائي للحفل السنوى الذى ينظمه اتحاد الكرة لتسليم درع الدورى وعدة جوائز أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وأطلق اتحاد الكرة على الحفل مسمى "حفل الأوسكار" ومن المفترض أن تكون فى نهاية أغسطس الجارى او فى اول شهر سبتمبر ليتسلم فيها النادى الأهلى بطولة الدورى المصري بعد تتويجه به للمرة رقم 41 فى تاريخه.

وسيكون هناك عدة جوائز أخرى مثل أفضل لاعب وأفضل مدير فنى وأفضل لاعب ناشئ وأفضل إعلامى رياضي وأفضل معلق رياضي.