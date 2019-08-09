رياضة | قيقة احتجاج الأهلي على مشاركة المدافع الكوري في مواجهة الهلال

كشفت تقارير صحفية حقيقة إرسال نادي أهلي جدة، احتجاج رسمي إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ضد مشاركة الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، لاعب الهلال، خلال المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب الجوهرة المشتعلة؛ والتي فاز فيها الهلال على الراقي؛ بأربعة اهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، أكد أنه لم يستلم أي احتجاج رسمي على مشاركة الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت من قبل أن الأهلي تقدم باحتجاج، بشأن مشاركة المدافع الكوري ، خاصة أنه تلقي بطاقة حمراء في آخر مشاركة له مع ناديه السابق، جوانزهو، عام 2015 في البطولة ذاتها، ولم يلعب بعدها مع أي فريق شارك في البطولة، وبذلك تكون مشاركته مع الحوت الأزرق أمام الكواسر غير صحيحة.