رياضة | نجم الأهلي يقترب من الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقترب من الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب هشام محمد، لاعب وسط النادي الأهلي، من الانتقال للدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكان هشام محمد قد تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الإماراتي خلال الساعات الماضية، ومن المنتظر أن يقوم اللاعب بالموافقة على العرض في ظل خروجه من حسابات لاسارتي المدير الفني للأهلي في الفترة الأخيرة.

وعاد هشام محمد لصفوف الأهلي في صيف 2017 قادماً من مصر للمقاصة، وسيتم حسم صفقة اللاعب والنادي الإماراتي بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.