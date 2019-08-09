رياضة | موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول امام نظيره نوريتش سيتي في افتتاحية الدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة 9/8/2019 وذلك على ملعب الانفيلد فيإنطلاق الموسم الجديد.

وستلعب المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وستنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورت خلال قناة بي ان سبورت hd1 والمعلق على اللقاء رؤوف خليف.

وستترقب الجماهير المصرية عودة الدولى المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز ورحلة الحصول على البريميرليج.

يذكرأن ليفربول خسر من مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية بنتيجة هدف مقابل لاشئ يوم الأحد الماضي أحرزه النجم الانجليزي رحيم سترلينج.