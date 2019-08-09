رياضة | ماركا: ساعات تفصل نيمار عن التوقيع رسميا لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: ساعات تفصل نيمار عن التوقيع رسميا لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، اقترب من التوقيع رسميا لريال مدريد، ليصبح لاعبا في الفريق الملكي بالموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن عملية التوقيع مع نيمار الآن قيد التنفيذ بالفعل وريال مدريد مصمم على تقديم كل شيء لتحقيق هدفه الجديد.

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وتابعت:"الآن نعم ، نيمار يدخل المشهد".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الساعات الماضية اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة الدولي البرازيلي نيمار دا سليفا لاعب برشلونة السابق.