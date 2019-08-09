رياضة | رسمياً .. قبول استقالة مدرب الزرقا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. قبول استقالة مدرب الزرقا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم إكرامي عبدالعزيز، لاعب غزل المحلة الأسبق، باستقالتة من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا قبل انطلاق موسم دوري القسم الثاني.

وقال إكرامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "اتقدم بالاعتذار لنادي الزرقا عن استكمال الموسم واتمني من الله التوفيق لي ولهم فيما هو قادم".

وقرر مسئولو الزرقا قبول الاستقالة، وسيتم الإعلان قريبا عن المدير الفنى القادم بعد اجتماع مجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة.