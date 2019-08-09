رياضة | خاص- بريزنتشين تقترح إقامة السوبر المصري على الدفاع الجوي

اقترح مسؤولو شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على مسؤولو الجبلاية والقائم بأعمالها اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، استضافة ملعب الدفاع الجوي لمواجهة السوبر المصري في بداية الموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، إن ترشيح الدفاع الجوي لاستضافة المواجهة، جاء لإنقاذ الموقف خاصة أن الملعب مجهز على أعلى مستوى وشارك في استضافة بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأضاف، "هناك مفاضلة بين إقامة السوبر المصري داخل مصر أو اللعب في الأراضي السعودية أو الكويتية، على أن يتم حسم الأمر بعد الجلسة التي سيتم عقدها بين الطرفين بالساعات المقبلة".

وعن استبعاد ملعب القاهرة اختتم المصدر، "ملعب القاهرة يخضع حاليا للصيانة حتى يكون جاهزا لاستضافة الموسم الجديد، وكانت هناك محاولات لاستضافة المباراة، إلا أن قرار هيئة الاستاد حالت دون ذلك".

ويلتقي الأهلي الزمالك، يوم 18 سبتمبر المقبل ضمن منافسات كأس السوبر المصري، وقبل يوم واحد من افتتاح بطولة الدوري العام للموسم الجديد.