رياضة | 3 لاعبين منبوذين يفتحون طريق نيمار لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 لاعبين منبوذين يفتحون طريق نيمار لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في التخلص من خدمات 3 لاعبين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، يسعى للتخلص من الثلاثي الويلزي جاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريجيز، وماريانو.

واختتمت الصحيفة، أن رغبة النادي في التخلص من الثلاثي يعود لعدم حاجة زيدان لخدماتهم، بالإضافة لرغبة الفريق في الإستفادة من بيعهم ماديًا، لجلب صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا الكبرى.