رياضة | توفيق "للفجر الرياضي"..جيرالدوا مستمر حتى الآن في الأهلي ولا عروض لأزراو

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، موقف الثنائي الأنجولي جيرالدوا دا كوستا والمغربي وليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال توفيق في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، إن النادي لم يتلق أي عروض خارجية بصفة رسمية لرحيل المغربي وليد أزارو للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وأضاف، "عرض بوردو الفرنسي، لم يتم ولادته سوى عبر وسائل الإعلام بالأيام الأخيرة، ولكن لا يوجد أي فاكسات رسمية حتى الآن لمناقشته من الأساس".

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وتابع توفيق عن موقف جيرالدوا، "اللاعب مستمر حتى الآن بصفوف القلعة الحمراء، هناك بعض العروض الشفوية لاستعارته من بعض الأندية المصرية والعربية، ولكنها لم ترتقي للمستوى الجادي".

واختتم، "في حال تلقى النادي أي عروض لرحيل الثنائي سيتم عرضها على الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي، لتحديد مصيرهما سواء بالرحيل أو البقاء لفترة أخرى".

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، مساء بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الذهاب لتمهيدي دوري أبطال إفريقيا".