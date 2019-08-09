شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم يجبر مهاجم الأهلي على مغادرة الفريق والان مع التفاصيل
توفى صباح يوم الجمعة والد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد نقله إلى إحدى المستشفيات في محافظة الشرقية عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة توفى على إثرها.
وعلى الفور اتجه اللاعب لمنزل عائلته لدفن والده وإقامة العزاء، ويستعد النادي الأهلي لمواجهة اطلع برة الجنوب سوداني، مساء بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا.
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