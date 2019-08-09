شكرا لقرائتكم "كاف" يصادق على تتويج الترجي ... ويؤجل السوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 9 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 9 أغسطس 2019 / 16:17

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف" الجدل المثار بشأن أزمة مباراة إياب الدور النهائي لبطولة دوري الأبطال ، وأعلن تتويج الترجي التونسي بطلا واعتبار الوداد المغربي خاسرا . وقررت لجنة الانضباط تغريم الوداد 20 ألف دولار لإنسحابه من المباراة، وتغريم الترجي 15 ألف دولار لاستخدام الألعاب النارية .



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في سياق متصل ، تلقى مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور خطابا من "كاف" بتأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين النادي "الأبيض" بطل الكونفديرالية والترجي بطل دوري الأبطال إلى أجل غير مسمى . وكان الاتحاد الإفريقي حدد موعدا مبدئيا أحد أيام " 16، 17 ، 18" أغسطس الجاري في الإمارات .

بدوره ، أعلن الاتحاد التونسي تأجيل السوبر الإفريقي ، مشيرا إلى أن "كاف" علل التأجيل لضيق الوقت بداعي تطورات الموقف وإعلان الترجي بطلا لدوري الأبطال .

من جهته ، غادر المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور إلى إيطاليا للتفاوض مع مدرب من جنسية غير الإيطالية مشهور لقيادة الفريق "الأبيض" في الموسم القادم ، فيما مازالت مفاوضاته مستمرة مع المدرب السابق لبيراميدز الأرجنتيني رامون دياز .

من جانب آخر ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منع المدرب الذي يفسخ عقده من جانبه مع النادي الذي يتولى تدريبه من العمل مع أي ناد أخر بالموسم ذاته ، مع التأكيد على الأندية بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة ليتثنى للاتحاد استخراج بطاقات دخولهم الملاعب في الموسم الجديد.