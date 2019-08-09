شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الصومالي قبل مباراة ديكاداها أمام الزمالك: المشاركة شرف لنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الغنى سيد العرب رئيس الاتحاد الصومالى لكرة القدم، شعوره بعودة الأندية الصومالية للمشاركة فى بطولات الأندية الأفريقية لأول مرة منذ 29 عامًا، حيث ترجع آخر مشاركة إلى عام 1990 لنادي إم بي سي، الذي تم إقصاؤه في الدور الأول على يد سانت لويس من سيشيل.

وقال سيد العرب فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "الناس متحمسون حقا للمستوى التالى وتقدم الكرة فى بلادنا، نحن نشجع الجميع على الاستمرار حتى لو خسرنا فأهم شيء بالنسبة لنا هو المشاركة" وتابع: "العودة للمشاركة فى بطولات أفريقيا مهم للأندية من أجل اكتساب الخبرة واختبار مستوى كرة القدم هنا، ومهم بالنسبة لنا أن نواجه الأندية الكبرى فى القارة." وأكمل قائلا: "ستكون الخطوة التالية هي استضافة المباريات في ملعبنا وأتمنى أن تأتي الموافقة من الاتحاد الأفريقى في أقرب وقت ممكن خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية وعودة مقديشو إلى طبيعتها مرة أخرى، بدليل وجود العديد من شركات الطيران الكبرى التي تطير الآن إلى المدينة".

ويشارك فريقين من الصومال فى بطولتى أفريقيا الأول هو البطل ديكيداها الذى سيواجه الزمالك في دوري الأبطال والثانى هو مقديشو سيتى والذى سيواجه ماليندى من زنجبار في الكونفدرالية.

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وسيخوض الزمالك المباراتين فى مصر لأسباب أمنية حيث لا تستطيع الصومال استضافة مباريات فى الوقت الحالي."

من جانبه قال سيد العرب فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "الناس متحمسون حقا للمستوى التالى وتقدم الكرة فى بلادنا، نحن نشجع الجميع على الاستمرار حتى لو خسرنا فأهم شيء بالنسبة لنا هو المشاركة"

وأضاف: "العودة للمشاركة فى بطولات أفريقيا مهم للأندية من أجل اكتساب الخبرة واختبار مستوى كرة القدم هنا، ومهم بالنسبة لنا أن نواجه الأندية الكبرى فى القارة."

وتاقع قائلا: "ستكون الخطوة التالية هي استضافة المباريات في ملعبنا وأتمنى أن تأتي الموافقة من الاتحاد الأفريقى في أقرب وقت ممكن خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية وعودة مقديشو إلى طبيعتها مرة أخرى، بدليل وجود العديد من شركات الطيران الكبرى التي تطير الآن إلى المدينة".